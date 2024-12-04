NYT: сирийские террористы получили поддержку от Украины

Сирийские террористы получают поддержку от Украины для координации своих действий. Об этом пишет New York Times (NYT).

Издание выяснило, что исламисты совместно с Киевом продолжают координацию по таким вопросам, как противодействие российской информации и оказание медицинской помощи. Украинские официальные лица не комментировали наступление террористических группировок в Сирии, однако глава украинской военной разведки Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что его бойцы будут стремиться атаковать российские войска в любой точке мира.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН указал, что Главное управление разведки (ГУР) Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии. По его словам, украинских и сирийских террористов объединяет ненависть к РФ и Арабской республике.