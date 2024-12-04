Украинскую разведку уличили в подготовке террористов в Сирии

Небензя заявил о вооружении и подготовке боевиков в Сирии украинской разведкой

Главное управление разведки (ГУР) Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН, трансляция доступна на Rutube.

«Хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжения оружием боевиков, действующих на северо-западе САР (Сирийской Арабской Республики — прим. «Ленты.ру»)», — высказался дипломат.

По его словам, взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к РФ и Сирии, происходит как по вопросам вербовки боевиков в ряды украинских войск, так и с целью совершения атак против российских и сирийских военнослужащих на территории Сирии.

Кроме того, как указал Небензя, российская сторона также делилась в СБ сведениями о том, что «сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

Ранее командование армии Сирии заявило, что в рядах террористов, атакующих сирийские провинции Алеппо и Идлиб, есть множество иностранных наемников.