Шор: ЕС не удастся создать новую прозападную партию в Молдавии

Евросоюзу не удастся создать проевропейскую альтернативу партии действующего президента Молдавии Майи Санду. Об этом заявил руководитель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

«Смешно выглядит приказ хозяев Санду создать в стране новую прозападную политическую партию. Старая, глядите, сломалась», — рассказал Шор, комментируя сообщения Службы внешней разведки (СВР) России об указаниях главы миссии ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса содействовать созданию политической партии «За европейскую Молдавию».

По его словам, молдаван не удастся обмануть «такой игрой в наперстки» о создании проекта для поддержки теряющей популярность партии Санду.

Ранее в СВР сообщили, что Мажейкс потребовал у Кишинева привлечь к уголовной ответственности лидеров блока «Победа», партий «Возрождение» и «Шанс». Также Кишиневу предписано отстранить от должности руководителя Гагаузии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды.