Отстраненного от работы ведущего «Би-би-си» обвинили в развратных действиях

Ведущего британского телешоу «МастерШеф» на канале «Би-би-си» Грегга Уоллеса, отстраненного от работы из-за жалоб, обвинили в развратных действиях по отношению к коллегам. Об этом говорится на сайте компании.

Одна из коллег ведущего вспомнила об инциденте, который произошел в 2015 году. По ее словам, во время съемок кулинарного шоу в супермаркете Уоллес ненадолго прижался к ней, чтобы пройти, когда та стояла к нему спиной. При этом телеведущий пошутил о том, что его коллеге наверняка понравилось это прикосновение. «Он отреагировал именно так. Другие бы на его месте сказали: "Извините, можно я проскочу?" И это было бы нормально», — вспомнила ведущая.

Другая сотрудница телеканала вспомнила, как в том же году она зашла в гримерку к Уоллесу, чтобы поправить его костюм, и заметила что брюки на нем спущены. Коллега ведущего утверждает, что увидела его гениталии. «Я была в шоке и почувствовала себя неловко», — призналась она.

Третья женщина обвинила Уоллеса в развратных действиях на мероприятии, которое состоялось в 2022 году. По ее словам, ведущий обнимал ее против ее желания, а также положил руки на ее ягодицы.

Ранее стало известно, что ведущего отстранили от работы из-за жалоб на его неподобающее поведение. О проблемах в общении с Уоллесом сообщили 13 человек.