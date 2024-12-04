Песков оценил возможность начала переговоров России и Украины

Песков: оснований для переговоров России и Украины сейчас нет

Оснований для начала переговоров между Россией и Украиной сейчас нет. Такую оценку в интервью газете «Известия» дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких оснований для переговоров. Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в вопросе оказания посреднических услуг в переговорах наибольшую эффективность показывают ОАЭ и Катар. Песков выразил признательность всем странам «за такую добрую волю».

До этого Дмитрий Песков назвал полноправное членство Украины в НАТО неприемлемым для России. «Оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит», — сказал он.