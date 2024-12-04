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11:57, 4 декабря 2024Бывший СССР

Политолог назвал помеху для урегулирования конфликта на Украине

Политолог Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Помеху для урегулирования российско-украинского конфликта назвал политолог Владимир Скачко. По его словам, Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО, приводит его слова газета «Взгляд».

Спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог, выдвинутый на должность избранным президентом Дональдом Трампом, в рамках своего плана предложил отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет. Однако, как сообщил Скачко, Киев не готов отказаться от идеи вступления в альянс, поскольку это может означать крушение начинаний за последнее десятилетие. При этом его нацеленность противоречит интересам России и заставляет усомниться в эффективности переговоров по «плану Келлога», считает специалист.

«Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», — сказал он.

Ранее был обнародован план спецпосланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Помимо отсрочки членства Украины в альянсе на 10 лет в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности, нужно прекратить изоляцию России и снять с нее ограничения, заявил Келлог.

О назначении Келлога стало известно 27 ноября. По мнению Трампа, новый спецпосланник по Украине сможет «сделать мир снова безопасным».

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