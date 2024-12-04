Депутат Колесник назвал США главной помехой урегулирования конфликта на Украине

США и Европа являются главной помехой на пути к урегулированию украинского конфликта, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Свое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

«Главная помеха — это США и Европа, и послушные подкаблучники США и Европы. Вот это главная проблема. Вот они являются самыми главными тормозами на пути к окончанию военных действий. Им это выгодно, чтобы два народа когда-то братских уничтожали друг друга. Американцы перетащили промышленность всю себе, а Европа послушно выполняет их волю. Вот Европа и США — два главных бенефициара продолжения войны», — поделился депутат.

Ранее политолог Владимир Скачко назвал помехой для урегулирования конфликта на Украине предлагаемую отсрочку обсуждения членства страны в НАТО. По его словам, для России это неприемлемо.

До этого спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог, выдвинутый на должность избранным президентом Дональдом Трампом, в рамках своего мирного плана предложил отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет. В обмен на соглашение с гарантиями безопасности нужно прекратить изоляцию России и снять с нее ограничения, полагает он.

