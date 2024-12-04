Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 4 декабря 2024Россия

В России назвали главную помеху урегулирования украинского конфликта

Депутат Колесник назвал США главной помехой урегулирования конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

США и Европа являются главной помехой на пути к урегулированию украинского конфликта, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Свое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

«Главная помеха — это США и Европа, и послушные подкаблучники США и Европы. Вот это главная проблема. Вот они являются самыми главными тормозами на пути к окончанию военных действий. Им это выгодно, чтобы два народа когда-то братских уничтожали друг друга. Американцы перетащили промышленность всю себе, а Европа послушно выполняет их волю. Вот Европа и США — два главных бенефициара продолжения войны», — поделился депутат.

Ранее политолог Владимир Скачко назвал помехой для урегулирования конфликта на Украине предлагаемую отсрочку обсуждения членства страны в НАТО. По его словам, для России это неприемлемо.

До этого спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог, выдвинутый на должность избранным президентом Дональдом Трампом, в рамках своего мирного плана предложил отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет. В обмен на соглашение с гарантиями безопасности нужно прекратить изоляцию России и снять с нее ограничения, полагает он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      В Индии турист ввязался в драку с толпой местных из-за разбитой пивной бутылки и не выжил

      В России прокомментировали предложенные Трампу мирные планы по Украине

      В МИД удивились реакции Филиппин на проход российской подводной лодки

      Минобороны раскрыло новые подробности боев в Курской области

      57-летняя Памела Андерсон вышла на публику без макияжа

      Минобороны Украины сообщило о серийном производстве ракет «Паляниця»

      В России назвали главную помеху урегулирования украинского конфликта

      Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше