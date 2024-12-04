Признание россиянина в поджоге на железной дороге попало на видео

МВД показало признание петербуржца в поджоге на железной дороге

Задержанный сотрудниками МВД и Росгвардии 62-летний житель Петербурга признался в поджоге оборудования на железнодорожной станции Рыбацкое. Оперативное видео с ним предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах мужчина говорит, что с ним связались неизвестные и убедили уничтожить жучки, находящиеся внутри шкафов на железной дороге. По их указке он приобрел фомку и горючую смесь. Поджог мужчина снял на видео и отправил кураторам.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). В ходе обыска у петербуржца дома оперативники изъяли монтировку, зажигательное вещество, куртку, ботинки, рюкзак, два мобильных телефона. Мужчина заключен под стражу.

О его задержании Росгвардия сообщила 3 декабря. Ему вменяется поджог поста секционирования контактной сети железной дороги на станции Рыбацкое в Невском районе.