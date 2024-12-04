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10:37, 4 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин стал фигурантом дела о теракте за поджог поста на железной дороге

МВД возбудило дело о теракте против петербуржца за поджог на железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Признание россиянина в поджоге на железной дороге попало на видео

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Поджог поста секционирования контактной сети на железнодорожной станции Рыбацкое в Санкт-Петербурге следователи квалифицировали как теракт, фигурантом уголовного дела стал 62-летний местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Мужчина дал признательные показания и заявил, что пошел на преступление по указанию неизвестных, связавшихся с ним по телефону. Его убедили, что он должен поджечь оборудование из-за находящихся внутри него жучков.

В ходе обыска дома у петербуржца оперативники изъяли монтировку, зажигательное вещество, куртку, ботинки, рюкзак, два мобильных телефона и товарные чеки о покупке компонентов для изготовления горючей смеси.

Поджигатель арестован. В настоящее время следователи разыскивают его сообщников.

О его задержании Росгвардия сообщила 3 декабря.

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