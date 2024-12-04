Россиянин стал фигурантом дела о теракте за поджог поста на железной дороге

Поджог поста секционирования контактной сети на железнодорожной станции Рыбацкое в Санкт-Петербурге следователи квалифицировали как теракт, фигурантом уголовного дела стал 62-летний местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.
Мужчина дал признательные показания и заявил, что пошел на преступление по указанию неизвестных, связавшихся с ним по телефону. Его убедили, что он должен поджечь оборудование из-за находящихся внутри него жучков.
В ходе обыска дома у петербуржца оперативники изъяли монтировку, зажигательное вещество, куртку, ботинки, рюкзак, два мобильных телефона и товарные чеки о покупке компонентов для изготовления горючей смеси.
Поджигатель арестован. В настоящее время следователи разыскивают его сообщников.
О его задержании Росгвардия сообщила 3 декабря.