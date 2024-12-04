Путин заявил о невозможности запретить биткоин

Путин: биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться

Биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить. Об этом сказал президент России Владимир Путин по время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению президента, никто не сможет запретить использование электронных средств расчета потому, что это новые технологии. «Что бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться», — констатировал он.

Ранее, рассуждая о долларе, президент отметил, что использование этой валюты в качестве мировой приносит США «доходы с неба». По его мнению, влияние американской валюты на мировую экономику сокращается. По его словам, избранный президент США Дональд Трамп не возглавлял страну четыре года, за это время позиции доллара были подорваны действующими властями.