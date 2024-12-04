Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:15, 4 декабря 2024Экономика

Путин заявил о невозможности запретить биткоин

Путин: биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Биткоин и иные цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить. Об этом сказал президент России Владимир Путин по время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению президента, никто не сможет запретить использование электронных средств расчета потому, что это новые технологии. «Что бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться», — констатировал он.

Ранее, рассуждая о долларе, президент отметил, что использование этой валюты в качестве мировой приносит США «доходы с неба». По его мнению, влияние американской валюты на мировую экономику сокращается. По его словам, избранный президент США Дональд Трамп не возглавлял страну четыре года, за это время позиции доллара были подорваны действующими властями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Пожилая россиянка решила помочь «следствию» и осталась без жилья

      Стал известен срок передачи «Князя Пожарского» флоту

      Домохозяек призвали не выбрасывать корки от мандаринов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше