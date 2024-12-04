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17:02, 4 декабря 2024Экономика

Путин рассказал о полученных США «с неба» доходах

Путин: Использование доллара приносит США большие доходы «с неба»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Использование доллара в качестве мировой валюты приносит США доходы «с неба». Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, США получают незаработанные деньги в большом объеме и «где-то за последние 10 лет примерно они получили 10 триллионов долларов просто так, с неба».

Еще Путин констатировал, что влияние американской валюты на мировую экономику сокращается. По его словам, избранный президент США Дональд Трамп не возглавлял страну четыре года, за это время позиции доллара были подорваны действующими властями.

Как считает президент, в настоящее время Вашингтон за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик в свою пользу. «Об этом мало кто задумывается, но это факт», — резюмировал он.

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