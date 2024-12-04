Раскрыта причина ареста бывшего замминистра транспорта России по делу о мошенничестве

«Ъ»: у экс-замглавы Минтранса РФ Семенова есть вид на жительство в Израиле

У бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова имеется вид на жительство в Израиле, из-за которого суд принял решение взять его под стражу на период расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователи в своем ходатайстве об избрании чиновнику меры пресечения в виде ареста указали, что 10 ноября он получил вид на жительство в Израиле сроком до 10 февраля 2025 года. Вследствие этого, находясь на свободе, Семенов может скрыться за пределами России, заявили в суде представители следственных органов.

Кроме того, он располагает связями среди работников Минтранса и может оказывать давление на свидетелей, чтобы помешать расследованию.

Ущерб от мошенничества, которое вменяется Семенову, оценивается в 240 миллионов рублей. Он вину не признает.

По данным следствия, эта сумма была похищена в октябре 2012 года при реализации госконтракта между Минтрансом и подведомственного ему ФГУП «Защитаинфотранс». Бывшего гендиректора этого предприятия Вячеслава Смирнова также арестовали по делу Семенова.

Их адвокаты уже обжаловали избранную меру пресечения.