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17:07, 4 декабря 2024Мир

В России прокомментировали решение Шольца по ударам ВСУ после поездки в Киев

Журова: западные политики цепляются за возможность мирного соглашения по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Западные политики цепляются за возможность мирного соглашения по Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не разрешать Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России после своей поездки в Киев.

«Мне кажется, что когда он был там, немножко другая была риторика, а когда вернулся домой, она поменялась. Но мы не были на встрече [президента Украины Владимира] Зеленского и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца. Может быть, Украина выдала желаемое за действительное, а Шольц по возращению домой выдал ту информацию, которую хотел, чтобы была», — сообщила Журова.

По словам депутата, западные лидеры стали понимать, что выделение средств Киеву — это могут быть потраченные в никуда деньги.

«А потом они же понимают, что если по нам будут бомбить, мы ответим. Мы не можем не реагировать», — добавила она.

Поэтому все прекрасно понимают, что если есть хоть какая-то возможность зацепиться за мирное соглашение, все политики мировые сейчас за это цепляют

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего визита на Украину заявил, что Германия не разрешит Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием вглубь России и не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Шольц подчеркнул, что «будет продолжать делать все возможное» для того, чтобы не допустить эскалации на Украине, а также прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

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