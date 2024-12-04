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16:27, 4 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о смертельно опасных последствиях переедания

Гастроэнтеролог Абдулхаков: переедание может привести к раку пищевода
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Переедание может привести к смертельно опасным последствиям, предупредил врач-гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков. О болезнях, которыми грозит чрезмерное потребление пищи, он поговорил с «Газетой.Ru».

Он обратил внимание на то, что во время переедания, вызванного стрессом, люди склонны потреблять больше вредных продуктов — пищи, богатой жирами и углеводами, фастфуда, острой еды. При этом острая пища раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода и увеличивает риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой содержимое желудка регулярно попадает в пищевод. Постоянное раздражение слизистой оболочки пищевода может привести и к образованию в пищеводе эрозий.

Абдулхаков добавил, что лишний вес, который возникает из-за переедания, также провоцирует развитие ГЭРБ, так как из-за него ухудшаются функции нижнего пищеводного сфинктера — мышечной структуры, которая в норме предотвращает попадание кислого содержимого желудка в пищевод.

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При симптомах ГЭРБ врач рекомендовал не откладывать визит к врачу, поскольку без своевременного лечения эта болезнь может привести к раку пищевода.

Если переедание становится регулярным и негативно влияет на качество жизни и функционирование организма, стоит обратиться за помощью к специалистам, в том числе к медицинскому психологу. Желательно контролировать стресс за счет техник релаксации, мягких физических нагрузок и дыхательных упражнений, которые не вредят ЖКТ

Сайяр Абдулхаковврач-гастроэнтеролог

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