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12:22, 4 декабря 2024Россия

Россиян предупредили о замаскированной ВСУ под игрушки и компьютеры взрывчатке

ТАСС: в приграничных регионах России ВСУ маскируют СВУ под игрушки и сумки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В приграничных регионах России Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскируют самодельные взрывные устройства (СВУ) под обычные предметы, например пакеты, сумки, игрушки, компьютеры или рации. Об этом россиян предупредил заместитель директора национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Сергей Цапенко, передает ТАСС.

По его словам, жертвами контакта с замаскированными опасными объектами часто становятся несовершеннолетние. «Самый обычный бытовой предмет с помощью определенных манипуляций превращается в самодельное взрывное устройство, что ВСУ активно используют для неизбирательного поражения как бойцов, так и мирных жителей», — рассказал Цапенко.

Ранее командир инженерно-саперной роты с позывным Гидрач рассказал, что в Курской области ВСУ маскировали боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет.

В свою очередь, 3 октября глава Большесолдатского района региона Зайцев заявил, что украинские военные разбросали в муниципалитете взрывчатку под видом фастфуда. Есть ли пострадавшие, он не уточнил.

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