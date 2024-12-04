Россиянин стал фигурантом дела за терроризм и призывы к терактам

Суд арестовал жителя Нижнего Новгорода за терроризм и призывы к терактам

Житель Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела за терроризм и призывы к террористическим актам. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина состоял в запрещенной организации и призывал вступить в ее ряды других людей. Суд отправил его под стражу.

Сотрудники полиции ищут пособников злоумышленника.

Ранее суд отправил в СИЗО и жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании, которая занимается торговлей орехами и фруктами. Мужчине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).