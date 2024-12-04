Российские моряки обстреляли ракетами немецкий военный вертолет

DPA: экипаж российского судна обстрелял сигнальными ракетами немецкий вертолет

Экипаж российского судна обстрелял сигнальными ракетами вертолет бундесвера. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По данным источников агентства, вертолет направлялся для проведения разведки. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок кратко упомянула об инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, однако никаких дополнительных подробностей она не сообщила.

Ранее между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв интернет-кабеля. Неисправность обнаружена на территории Финляндии. Полиция подозревает, что речь идет об умышленном преступлении. Также сообщается, что шведская полиция тоже инициировала расследование.