Спецназовец опроверг появление российских полицейских на митингах в Грузии

Рындич назвал участие спецназа из России в подавлении митингов в Грузии ерундой

Ветеран спецподразделения МВД России по разгону массовых беспорядков Александр Рындич опроверг информацию, что российские спецназовцы участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Тбилиси. Об этом он высказался «Ридусу».

Ранее после ряда акций протеста грузинской оппозиции против правящей партии «Грузинская мечта» появились утверждения, что подавлять митинги помогали сотрудники полиции России или Росгвардии. Это объяснялось фотографиями некоего полицейского азиатской внешности, которого назвали «бурятом», или же вовсе «северокорейцем».

Рындич назвал подобные утверждения полной ерундой. Он указал, что похожие разговоры были еще в 2014 году во время Майдана в Киеве. «Разумеется, никаких подтверждающих фактов при этом предоставлено не было ни тогда, ни впоследствии, когда вроде бы власть получили как раз те люди, которых поддерживал Майдан», — пояснил ветеран спецназа.

Он отметил, что ввод российского спецназа в Тбилиси нереалистичен, потому что Грузия и Россия не связаны какими-либо обязательствами, как если бы они были членами ОДКБ.

Утром в среду сообщалось, что в Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции, который начался 3 декабря. Колонна из около сотни митингующих в ночь на среду прошла по улицам Тбилиси, все дальше удаляясь от центра города. Постепенно некоторые участники митинга покидали шествие.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе утверждал, что 30 процентов из идентифицированных на акциях в Тбилиси лиц — представители иностранных государств.

