Стилист Рогов раскрыл неожиданное применение свитеру

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянам носить свитер вместо шарфа

Стилист Александр Рогов раскрыл неожиданное применение свитеру. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, на который подписаны 163 тысячи читателей.

Специалист заявил, что в наступившем сезоне теплый свитер или джемпер можно носить вместо шарфа. «Самое важное — его надо не просто набросить на плечи, а еще и небрежно завязать на узел! И чем объемнее будет ваш свитер/джемпер, тем лучше!» — посоветовал эксперт.

Свои слова стилист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые надели пальто или плащи, повязав поверх их цветные свитера.

Ранее стилистки перечислили модные ошибки, которые портят внешний вид. В первую очередь эксперты указали на ношение одежды неподходящего размера.