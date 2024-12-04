Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:22, 4 декабря 2024Ценности

Стилист Рогов раскрыл неожиданное применение свитеру

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянам носить свитер вместо шарфа
Екатерина Ештокина

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom  

Стилист Александр Рогов раскрыл неожиданное применение свитеру. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, на который подписаны 163 тысячи читателей.

Специалист заявил, что в наступившем сезоне теплый свитер или джемпер можно носить вместо шарфа. «Самое важное — его надо не просто набросить на плечи, а еще и небрежно завязать на узел! И чем объемнее будет ваш свитер/джемпер, тем лучше!» — посоветовал эксперт.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Натянули Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
НатянулиМужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
26 июня 2018

Свои слова стилист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые надели пальто или плащи, повязав поверх их цветные свитера.

Ранее стилистки перечислили модные ошибки, которые портят внешний вид. В первую очередь эксперты указали на ношение одежды неподходящего размера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      МВД проверит слова российского губернатора о коррупции в футболе

      Путин заявил о превосходстве китайских автомобилей над европейскими

      Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше