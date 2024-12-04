Сына экс-президента Украины Порошенко объявили в розыск

Сын Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Алексей (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом написало украинское издание «Страна.UA».

Как уточняется, Алексея Порошенко вызывали дважды в военкомат — 4 сентября и 21 октября этого года, — но обе повестки он проигнорировал. Сын экс-президента является лейтенантом запаса.

По данным украинских СМИ, Алексей Порошенко вместе с женой и двумя детьми живет то в Лондоне, то в Сингапуре. Он дистанционно руководит семейным бизнесом, расположенным на Украине.

В конце сентября Росфинмониторинг внес Петра Порошенко и его сына Алексея в перечень террористов и экстремистов. Позже стало известно, что суд арестовал имущество сына бывшего президента Украины. Исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко было возбуждено в январе 2024 года.