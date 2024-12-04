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15:52, 4 декабря 2024Силовые структуры

Троих россиян обвинили в вымогательстве и похищении человека

В Волоколамске троим мужчинам предъявили обвинение в похищении человека
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Волоколамске троих мужчин обвинили в вымогательстве и похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Им предъявлено обвинение в похищении знакомого, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в вымогательстве у него денежных средств.

По данным следствия, 5 ноября обвиняемые находились у въезда в коттеджный поселок, где с помощью физической силы и угроз оружием поместили в машину своего знакомого и стали требовать у него пять миллионов рублей, который он якобы должен им. После этого они отвезли его в частный дом и продолжили требовать с него деньги. Спустя три дня он был отпущен, чтобы собрать необходимую сумму.

Мужчина сразу сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Преступников оперативно задержали и доставили в отдел.

Ранее сообщалось, что двое россиян похитили раненого участника СВО и вымогали у него деньги.

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