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11:32, 4 декабря 2024Забота о себе

У 55-летней женщины развился рак крови после начала лечения от рака груди

Bristol Post: у женщины лечение от рака груди привело к появлению рака крови
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

У 55-летней жительницы Лондона по имени Суна Кылыч развился рак крови после начала лечения от рака груди. О появлении одновременно двух смертельно опасных болезней у женщины рассказало издание Bristol Post.

Два года назад Кылыч играла с дочерью, и та, случайно дотронувшись до материнской груди, почувствовала уплотнение. Позже обследование показало, что это была раковая опухоль.

Женщине провели операцию и назначили восемь курсов химиотерапии. Однако вскоре стало известно, что лечение дало побочный эффект и спровоцировало появление редкого и агрессивного рака крови — острого миелоидного лейкоза.

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