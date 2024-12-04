У 55-летней женщины развился рак крови после начала лечения от рака груди

Bristol Post: у женщины лечение от рака груди привело к появлению рака крови

У 55-летней жительницы Лондона по имени Суна Кылыч развился рак крови после начала лечения от рака груди. О появлении одновременно двух смертельно опасных болезней у женщины рассказало издание Bristol Post.

Два года назад Кылыч играла с дочерью, и та, случайно дотронувшись до материнской груди, почувствовала уплотнение. Позже обследование показало, что это была раковая опухоль.

Женщине провели операцию и назначили восемь курсов химиотерапии. Однако вскоре стало известно, что лечение дало побочный эффект и спровоцировало появление редкого и агрессивного рака крови — острого миелоидного лейкоза.

Британские врачи признались, что не могут подобрать эффективное лечение. По их прогнозам, женщине осталось жить несколько месяцев.

Ранее стала известна история 81-летнего жителя Великобритании по имени Лес Мэтьюз, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.