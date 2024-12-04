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08:19, 4 декабря 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о врагах Минска и Москвы

МИД Белоруссии: у Минска и Москвы нет перечня врагов Союзного государства
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

У Минска и Москвы нет перечня, в котором были бы указаны враги Союзного государства. Об этом заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук, передает РИА Новости.

«Отдельные страны заявляют, что враг — "такая-то страна", и далее поименный список. Но у нас такого перечня нет. Мы ко всем относимся с уважением, учитываем интересы всех», — рассказал он. При этом дипломат отметил, что против России и Белоруссии другими странами «разворачиваются беспрецедентные санкции».

Назарук также подчеркнул, что договор о создании Союзного государства открыт для присоединения к нему других стран. По его словам, формально подписать его могут все страны, разделяющие уже принятые Москвой и Минском решения.

Ожидается, что во время встречи 6 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности. В этот день должно пройти заседание Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора.

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