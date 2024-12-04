В граничащем с Подмосковьем регионе подавили два БПЛА

Глава Калужской области Шапша: в Износовском районе силы ПВО подавили два БПЛА

В Износовском районе Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) подавили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава граничащего с Подмосковьем региона в Telegram.

Чиновник уточнил, что по предварительной информации ни пострадавших, ни разрушений в регионе нет. «На месте падения работают оперативные группы», — добавил Шапша.

Ранее сегодня, 4 декабря, в Минобороны России сообщили, что за утро Украина пыталась атаковать пять регионов России с помощью 11 беспилотников самолетного типа.

А в ночь с третьего на четвертое декабря Вооруженные силы Украины выпустили по России еще 24 беспилотника.