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08:35, 4 декабря 2024Россия

В граничащем с Подмосковьем регионе подавили два БПЛА

Глава Калужской области Шапша: в Износовском районе силы ПВО подавили два БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Износовском районе Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) подавили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава граничащего с Подмосковьем региона в Telegram.

Чиновник уточнил, что по предварительной информации ни пострадавших, ни разрушений в регионе нет. «На месте падения работают оперативные группы», — добавил Шапша.

Ранее сегодня, 4 декабря, в Минобороны России сообщили, что за утро Украина пыталась атаковать пять регионов России с помощью 11 беспилотников самолетного типа.

А в ночь с третьего на четвертое декабря Вооруженные силы Украины выпустили по России еще 24 беспилотника.

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