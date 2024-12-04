В Киеве объяснили смысл гарантий безопасности от союзников

Сибига: гарантии от союзников нужны для усиления Киева на пути в НАТО

Гарантии безопасности от союзников не являются альтернативой членства в НАТО и нужны Киеву для усиления на пути в альянс. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, его слова приводит «РБК-Украина».

«Двусторонние соглашения о безопасности Украины с союзниками являются элементом усиления Украины на пути к НАТО, а не альтернативой НАТО, что указано в каждом из этих документов», — сказал он.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил, что Украина может стать частью Североатлантического альянса без потерянных территорий. По его словам, подобным примером из прошлого является Западная Германия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не примет частичное приглашение в НАТО, в рамках которого в альянс войдут лишь подконтрольные Киеву территории. В то же время он отметил, что понимает невозможность задействовать пятую статью Североатлантического альянса во время конфликта, в случае вступления страны в альянс.