В МИД удивились реакции Филиппин на проход российской подводной лодки

Захарова: Россия удивилась обеспокоенности Филиппин из-за подводной лодки

Москва удивилась реакции Манилы на появление в территориальных водах Филиппин российской подводной лодки Балтийского флота «Уфа», так как пребывание судна было «абсолютно правомерным». Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Честно говоря, реакция Манилы нас удивила. Хочу напомнить, что в соответствии с 58-й статьей Конвенции ООН по морскому праву, пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин является абсолютно правомерным и никак не нарушает нормы международного морского права», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что подобная реакция со стороны Филиппин является частью политики западных властей и СМИ по «демонизации» России, а также «навязыванию мировой общественности нарратива об агрессивных намерениях Москвы». Она также призвала «филиппинских коллег не поддаваться пропагандируемой Западом русофобии».

2 декабря филиппинский президент Фердинанд Маркос — младший заявил, что Филиппины обеспокоены появлением в своих территориальных водах российской подводной лодки Балтийского флота «Уфа».