Захарова: своими действиями режим Зеленского продолжает разрушать Украину

Своими действиями режим президента Владимира Зеленского продолжает разрушать Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она напомнила, что первого декабря текущего года исполнилось 33 года со дня проведения всеукраинского референдума 1991 года. По словам дипломата, в ходе него подавляющее большинство украинцев самым одобрили курс на реализацию положений о безъядерном, нейтральном и внеблоковом статусе страны.

«Об этих фундаментальных основах строительства украинской государственности сегодня в Киеве предпочитают не вспоминать. Более того, режим Зеленского своими действиями продолжает целенаправленно разрушать Украину, лишая ее какого-либо будущего», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД обвинила Владимира Зеленского в саботаже обмена военнопленными. По ее словам, Киев отказывается забирать 630 граждан Украины, оказавшихся в российском плену.