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01:51, 4 декабря 2024Наука и техника

В РАН назвали упавший в Якутии астероид уникальным

Сотрудник РАН Гроховский назвал упавший в Якутии астероид уникальным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: M. Knight (US Naval Academy) / Reuters

Падение астероида в Якутии можно назвать уникальным из-за успешного фиксирования его траектории. Об этом газете «Известия» рассказал профессор и член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

«Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — сообщил он.

По его словам, данный небольшой астероид не представлял опасности. Гроховский подчеркнул, что из-за своих малых размеров шанс того, что в кратере найдут останки небесного тела, невелик.

Ранее жители города Олекминска в Якутии сняли новые кадры падения астероида. Очевидцы замечают лишь световой след астероида и небольшую вспышку, говорящую о том, что астероид распался. После этого свидетели падения удивляются: «Все, что ли?».

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