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09:19, 4 декабря 2024Экономика

В России резко выросла биржевая торговля одним энергоносителем

СПбМТСБ: биржевая торговля углем выросла больше чем в пять раз
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

За 11 месяцев 2024 года объем торгов углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличился в 5,4 раза год к году. Об этом сообщил старший вице-президент биржи Антон Карпов. Его процитировали «Ведомости».

Отмечается, что объем вырос до 1,1 миллиона тонн в натуральном выражении и до 5,8 миллиарда рублей в денежном. Карпов объяснил такую динамику тем, что к торгам подключились все крупнейшие российские угольные компании.

В 2024 году основная часть сделок пришлась на бурый уголь, а кроме того, на энергетический марки Д и металлургический марки Г.

В конце октября сообщалось, что падение мировых цен поставило российскую угольную отрасль на грань банкротства. Кроме того, сказались подорожание логистики и повышение платежей в бюджет. В 2024 году совокупные убытки угольных компаний могут составить 34 миллиарда рублей.

Также есть прогнозы, что в 2025-2026 годы цены на уголь в Азии будут падать, что обернется новыми потерями в объемах экспорта и снижением доходов российских угольных компаний.

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