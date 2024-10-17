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09:20, 17 октября 2024Экономика

Российским угольным компаниям спрогнозировали новые потери

«Ведомости»: объем экспорта российского угля снизится из-за падения цен в Азии

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В следующие два года цены на уголь в Азии будут снижаться после возможного небольшого роста в первом квартале 2025 года из-за сравнимой динамики спроса. Об этом со ссылкой на прогноз компании Neft Research пишут «Ведомости».

Такая ситуация приведет к новым потерям в объемах экспорта и снижению доходов российских угольных компаний. Сильнее всего ситуация отразится на поставках за рубеж из портов Дальнего Востока, но и на южном и северо-западном направлениях в обозримом будущем не восстановится до уровней, наблюдавшихся в период до 2022 года.

В конце сентября стоимость тонны угля калорийностью 5500 килокалорий на килограмм в австралийском порту Ньюкасл (ориентир для отрасли в регионе) составляла 87 долларов. В первом квартале 2025 года, согласно ожиданиям аналитиков, она вырастет до 94 долларов, но во втором упадет до 89 долларов, чтобы в конце года дойти до 80 долларов.

Департамент промышленности, энергетики и ресурсов Австралии, на оценку которого ссылаются в обзоре, ожидает сокращения мировой торговли углем за эти два года на пять-шесть процентов. Отдельно в Китае снижение может составить до 25 процентов.

Ранее эксперты отмечали, что увеличение транспортных расходов и падение цен уже доставляет немало проблем российским угольным компаниям. После падения экспорта угля на четыре процента в 2023 году в первой половине 2024 года поставки сократились еще на девять процентов.

По данным индийского аналитического агентства Bigmint, за первые девять месяцев 2024 года экспорт энергетического угля из России в Индию рухнул на 26 процентов, до 6,1 миллиона тонн.

В свою очередь, ценовое агентство Argus в сентябре сообщало, что экспорт российского угля после нового падения цен на топливо вновь стал убыточен для южных и северо-западных портов, а на Дальнем Востоке вернулся к нулевой марже (разница между продажами и расходами).

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      Платон Щукин
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