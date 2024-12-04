Врач назвал защищающий от язвы желудка продукт

Врач Агапкин заявил, что квашеная капуста защищает от язвы желудка

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал продукт, употребление которого защищает от язвы желудка. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что таким свойством обладает квашеная капуста. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи предположила, что наличие в рационе квашеной капусты не защищает от язвы желудка. Агапкин опроверг утверждение девушки.

«А на самом деле — да, квашеная капуста содержит уникальный витамин U, от слова ulcer — язва (перевод с английского языка — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил медик. По словам специалиста, витамин U способствует рубцеванию и предотвращению язвы желудка.

Ранее Агапкин назвал заблуждением мнение о том, что кариес вредит только зубам. Медик объяснил, что кариес вызывается бактериями, которые обитают в ротовой полости и неконтролируемо размножаются. Вместе со слюной они попадают в желудок, вызывая там воспалительный процесс.