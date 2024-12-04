Врач назвала порядок действий при бессоннице

Сомнолог Черкасова: если не удается уснуть в течение 15 минут, нужно почитать

Если проблемы со сном возникли недавно, наладить режим помогут простые средства, заверила сомнолог София Черкасова. Порядок действий при борьбе с бессонницей она назвала в интервью «Вечерней Москве».

По словам Черкасовой, чтобы наладить режим дня, ложиться спать и вставать лучше в одно и то же время, в выходные же желательно вставать максимум на один-два часа позже. Врач также отметила, что в ситуациях, когда человек не может уснуть, не нужно заставлять себя спать, так как это только ухудшит ситуацию.

«Если ночью не удается уснуть в течение 15 минут, лучше подняться с постели, уйти в другую комнату или заняться рутинными делами. Можно почитать книгу или подготовить одежду на работу», — объяснила она. Ложиться нужно, когда организм сам почувствует потребность во сне, предупредила она.

Черкасова также порекомендовала ограничивать кофеин во второй половине дня, регулярно заниматься физической активностью не позднее чем за два часа до отхода ко сну, соблюдать режим труда и отдыха, ужинать за три-четыре часа до сна и не переедать. Кроме того, чтобы наладить сон, она посоветовала минимизировать количество стресса и использования гаджетов.

Если соблюдать эти рекомендации, то в промежуток от двух дней до трех недель сон может нормализоваться, а самочувствие — улучшиться, говорит врач. Если сон не удается наладить самостоятельно, нужно обратиться к сомнологу, который определит причины проблемы. Кроме того, визит к специалисту поможет исключить серьезные причины бессонницы, среди которых есть заболевания щитовидной железы, дефицит железа, депрессивное расстройство, заключила она.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный сон увеличивает риск развития диабета.