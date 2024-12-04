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19:22, 4 декабря 2024Забота о себе

Врач призвала есть один продукт для профилактики болезни Альцгеймера

Эндокринолог Павлова: одно яйцо в неделю снижает риск болезни Альцгеймера
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Яйца улучшают умственные способности и снижают вероятность развития болезни Альцгеймера, считает врач-эндокринолог Зухра Павлова. О неожиданной пользе яиц она рассказала в своем Telegram-канале.

Павлова призвала регулярно есть яйца, чтобы уменьшить риск развития патологий мозга, связанных с потерей памяти, снижением умственных способностей и изменением личности. «Многолетнее наблюдение показало, что для профилактики болезни Альцгеймера достаточно одного-двух яиц в неделю», — заявила врач.

Врач обратила внимание, что влияние этого продукта на развитие деменции на 39 процентов обусловлено содержанием холина в желтке. Она уточнила, что холин улучшает внимание, концентрацию, повышает чувствительность клеток к гормону счастья дофамину и положительно действует на настроение.

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Кроме того, Павлова отметила другие полезные свойства яиц. По ее словам, в них содержится много жирных кислот омега-3, а также лютеин и хороший холестерин.

Ранее Павлова опровергла миф о вреде употребления большого количества яиц. По ее словам, негативных последствий для здоровья не будет, даже если есть по 12 яиц в неделю.

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