Кимаковский: ВС России взяли под полный контроль трассу Запорожье — Курахово

Российские военные взяли под контроль трассу Запорожье — Курахово. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Наше южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища, вытесняя противника. И уже взяли под контроль трассу Курахово — Запорожье», — рассказал Кимаковский.

По его словам, под полным огневым контролем Вооруженных сил (ВС) России находится достаточно большой участок данной трассы, являющейся главной транспортной артерией по снабжению украинских подразделений на южнодонецком участке фронта.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в ДНР. Сообщалось, что армия России достигла успехов на кураховском направлении.