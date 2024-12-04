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19:24, 4 декабря 2024Мир

Захарова описала двойные стандарты Запада фразой «свое не пахнет»

Захарова о реакции Запада на события в Южной Корее: свое не пахнет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отсутствие реакции западных стран на события в Южной Корее и двойные стандарты Запада по отношению к ситуации в Грузии. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, ничего, сидели тихо, молчали. Почему? Потому что, как говорится, в русском языке есть такая пословица — „Свое не пахнет“. У Запада всегда так», — сказала она на брифинге.

Ранее Захарова назвала ретроградный Меркурий возможной причиной аннулирования ее визы на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 5-6 декабря.

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