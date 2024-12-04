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18:25, 4 декабря 2024Мир

Захарова попыталась понять причину отмены ее визы на СМИД ОБСЕ

Захарова назвала ретроградный Меркурий причиной аннулирования мальтийской визы
Семен Александров (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ретроградный Меркурий возможной причиной аннулирования ее мальтийской визы на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет 5-6 декабря. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом отозвали свое же решение и визу аннулировали, в виде причины указав "независящие от них обстоятельства". Магнитная буря? Астероид в Якутске? Ретроградный Меркурий?» — попыталась понять причину такого решения дипломат.

Ранее российского внешнеполитического ведомство сообщило, что его официальному представителю аннулировали мальтийскую визу на заседание СМИД ОБСЕ с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств». В МИД России подчеркнули, что особое внимание на заседании будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе организации.

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