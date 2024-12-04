Захарова попыталась понять причину отмены ее визы на СМИД ОБСЕ

Захарова назвала ретроградный Меркурий причиной аннулирования мальтийской визы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ретроградный Меркурий возможной причиной аннулирования ее мальтийской визы на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет 5-6 декабря. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом отозвали свое же решение и визу аннулировали, в виде причины указав "независящие от них обстоятельства". Магнитная буря? Астероид в Якутске? Ретроградный Меркурий?» — попыталась понять причину такого решения дипломат.

Ранее российского внешнеполитического ведомство сообщило, что его официальному представителю аннулировали мальтийскую визу на заседание СМИД ОБСЕ с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств». В МИД России подчеркнули, что особое внимание на заседании будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе организации.