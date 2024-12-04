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16:49, 4 декабря 2024Мир

Российскую подлодку засекли у Филиппин. Как появление «Черной дыры» напугало островное государство?

Захарова: Россию удивила реакция Филиппин на проход подводной лодки «Уфа»
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия удивлена реакцией Филиппин на нахождение российской подводной лодки «Уфа», «Черной дыры», в акватории Южно-Китайского моря. На эту тему высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Филиппинские ВМС заявляли, что подлодку засекли 28 ноября. Корабль ВМС BRP Jose Rizal (FF150) установил радиосвязь с субмариной, экипаж заявил, что «ожидает улучшения погодных условий», чтобы отправиться во Владивосток. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, отметив, что любое проникновение в исключительную экономическую зону страны «вызывает большую тревогу».

Комментируя реакцию филиппинских властей, Захарова напомнила о статье 58 Конвенции ООН по морскому праву и подчеркнула, что пребывание подлодки в исключительной экономической зоне Филиппин было абсолютно правомерным.

Нахождение лодки в надводном положении и готовность экипажа выйти на связь с представителями вооруженных сил прибрежного государства свидетельствуют об отсутствии каких-либо скрытых мотивов ее пребывания в исключительной экономической зоне Филиппин

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

«Уфа» совершала межфлотский переход

В конце октября Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщил, что носитель ракет «Калибр» совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот Южным морским путем. По данным пресс-службы, подводная лодка в сопровождении спасательного буксира «Алатау» совершила деловой заход в порт Кочин Республики Индия в Аравийском море.

Фото: Pool / Reuters

В ноябре «Уфа» заходила в порт Сурабая (Индонезия). В том же месяце подлодка провела военно-морские учения Passex с кораблями ВМС Малайзии в акватории Южно-Китайского моря.

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Такие подводные лодки называют «Черными дырами»

«Уфа» — одна из шести субмарин серии 636 «Варшавянка», строящихся для ТОФ. Она была принята в состав ВМФ в ноябре 2022 года. Основной ударный комплекс — высокоточные ракеты «Калибр-ПЛ». В России строятся дизель-электрические подлодки двух типов — проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада».

Заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов объяснял, что подлодки типа «Варшавянка» (877 и 636) называют «Черными дырами» из-за нового электродвигателя, из-за которого субмарины стали почти бесшумными. Появление на серийных лодках низкооборотного гребного электрооборудования значительно улучшило как акустическую скрытность, так и скорость, заметил он.

В США также оценили скрытность российской «Варшавянки». The National Interest (TNI) отмечал, что эти подлодки играют жизненно важную роль в арсенале Военно-морского флота России.

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