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16:36, 4 декабря 2024Наука и техника

Запуск европейской миссии по изучению Солнца перенесли

Запуск европейской миссии по изучению Солнца Proba-3 перенесен с 4 на 5 декабря
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Запуск европейской миссии по изучению Солнца, получившей название Proba-3, перенесен с 4 на 5 декабря. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает ТАСС.

Причиной переноса запуска стала неисправность, обнаруженная в одном из космических аппаратов.

Пуск ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) с парой аппаратов Proba-3 массой 550 килограммов каждый состоится 5 декабря в 13:42 московского времени с космодрома Шрихарикота (Индия).

В апреле ТАСС сообщил, что специалисты Индийской организации космических исследований разработали и успешно испытали ракетное сопло из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ), которое позволит увеличить грузоподъемность ракет космического назначения.

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