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06:26, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Жителей Индии возмутило высказывание Гейтса о «лаборатории для проб»

TOI: Гейтса раскритиковали за слова, что Индия стала «лабораторией для проб»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Жителей Индии возмутило высказывание американскоо миллиардера Билла Гейтса о том, что страна стала «лабораторией для проб». О резкой критике его слов пишет издание Times of India.

Основатель Microsoft сказал в подкасте с бизнесменом Ридом Хаффманом, что Индия является своеобразной лабораторией, где экспериментируют с различными вещами, поэтому самый большой его офис находится за пределами страны.

Пользователи соцсетей оставили в адрес Гейтса множество гневных комментариев, пишет издание. «Этот человек руководил всеми, начиная от правительства и заканчивая оппозиционными партиями и средствами массовой информации», — приводится один из них в материале.

Еще один комментатор заявил, что люди в Индии стали образцами для испытаний различных веществ, которые отправят в США, как только их эффективность будет доказана.

Ранее стало известно, что Билл Гейтс продолжает тайно работать в Microsoft в области искусственного интеллекта, консультируя компанию по стратегии в области ИИ. Кроме того, он проводит обзор продуктов, участвует в подборе руководителей высокого уровня и поддерживает отношения с гендиректором разработчика ChatGPT OpenAI Сэмом Альтманом.

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