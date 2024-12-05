Бастрыкин взялся за дело оставшейся без жилья семьи

Бастрыкин взялся за дело оставшейся без денег и жилья многодетной семьи из ЯНАО

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взялся за дело многодетной семьи Матюшиных из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), оставшейся без денег и жилья. Об этом сообщает URA.ru.

Малоимущая многодетная семья проиграла суд Департаменту строительства Ямала и осталась должна порядка девяти миллионов рублей. Ранее эти деньги были выделены на строительство дома, который семья так и не получила из-за подрядчика. Бастрыкин затребовал доклад по данной ситуации в региональном Управлении ведомства.

Известно, что фирма-застройщик расположена в Тарко-Сале. Семья по указанию окружного департамента строительства и жилищной политики заключила договор с «Ямальским лесопромышленным комплексом» (ЯЛПК). По данному факту окружной следком расследует уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее Следственный комитет (СК) взял на контроль расселение разрушающегося дома в Томске. В доме в Целинном переулке из-за износа коммуникаций подвалы залиты нечистотами, в квартирах стоит запах сырости, не выдерживают перекрытия и обваливаются полы.