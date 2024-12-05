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19:18, 5 декабря 2024Наука и техника

Безос оценил влияние Маска на Трампа

Безос заявил, что его не волнует влияние Маска на Трампа
Иван Потапов
Иван Потапов
Джефф Безос

Джефф Безос. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Американский миллиардер и основатель компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что его не волнует влияние своего конкурента — главы компании SpaceX Илона Маска — на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Я принимаю за чистую монету то, что было сказано, а именно, что он не собирается использовать свою политическую власть в угоду своих собственных компаний или для ущерба своим конкурентам», — сказал Безос в ходе саммита New York Times DealBook.

Миллиардер сообщил, что поддерживает создание департамента по достижению госэффективности. По его оценке, в будущем по капитализации Blue Origin превысит компанию Amazon.

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В ноябре основатель и генеральный директор фонда Baron Capital Рон Барон заявил, что его организация получает огромные прибыли от инвестиций в компанию SpaceX.

В том же месяце на конференции Baron Investment Conference в Нью-Йорке президент SpaceX Гвинн Шотвелл заверила, что перспективная многоразовая транспортная система Starship станет самой ценной частью компании и принесет человечеству невообразимые изменения.

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