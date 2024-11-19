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20:03, 19 ноября 2024Наука и техника

Президент SpaceX пообещала невообразимые изменения человечества

Президент SpaceX: система Starship принесет человечеству невообразимые изменения
Иван Потапов
Иван Потапов
Гвинн Шотвелл

Гвинн Шотвелл. Фото: Matthew Staver / Globallookpress.com

Перспективная многоразовая транспортная система Starship принесет человечеству невообразимые изменения, пообещала на конференции Baron Investment Conference в Нью-Йорке президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По ее словам, если сейчас наиболее ценным активом компании является система Starlink, то с течением времени им станет Starship, позволяющий за раз запускать на околоземную орбиту более ста тонн полезной нагрузки. «Но в конечном итоге, я думаю, Starship станет тем, что выведет нас на вершину как одну из самых ценных компаний. Мы даже не можем представить, что Starship собирается сделать с человечеством и жизнями людей. И я думаю, что это будет самой ценной частью SpaceX», — сказала руководитель.

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По ее словам, в перспективе конкурировать со SpaceX в области пилотируемых многоразовых сверхтяжелых ракет будет сложнее, чем в строительстве спутников для широкополосного доступа в интернет. «Я думаю, запуск сложнее, чем спутники. Нас будет трудно догнать, но я, конечно, надеюсь, что люди попытаются», — заявила Шотвелл.

В октябре издание SpaceNews привело заявление компании Rocket Factory Augsburg (RFA), согласно которому при текущей ситуации европейская ракетостроительная отрасль никогда не сможет догнать SpaceX.

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