Блогерша побывала в Словении и раскрыла цены на гречку в магазине русских продуктов

Российская путешественница побывала в Словении и раскрыла стоимость гречки и других продуктов в русском магазине. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор зашла в магазин «Хлебосол» в центре Любляны, который пользуется популярностью у русскоязычных жителей и туристов. По ее словам, хитом продаж там стали вяленая рыба и камчатская икра. «Цены равнозначны тем, что у нас в России: за 200 граммов выйдет около 3 тысяч рублей по текущему курсу», — отметила она.

Блогерша добавила, что стоимость гречки в Словении тоже не сильно отличается от российской: упаковка в 800 граммов обойдется примерно в 220 рублей.

Кроме того, большим спросом у покупателей пользуются пельмени, причем немецкого производства. Они стоят по тысяче рублей за кило. Также в магазине нашлись селедка, иван-чай, тушенка, сгущенка и российские конфеты.

Ранее другая блогерша Марина Ершова рассказала, что переехавшие в Канаду россияне «тихо страдают». По ее словам, привычные для них продукты имеют там совсем другой вкус.