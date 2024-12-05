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14:15, 5 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего главу Крымского управления Ростехнадзора осудили на шесть лет за взятку

Суд приговорил к 6 годам экс-главу управления Ростехнадзора в Крыму
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшего главу крымского управления Ростехнадзора приговорили к шести годам лишения свободы за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по статье о получении взятки в виде имущества в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 11,5 миллиона рублей.

По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к осужденному с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения возводимого элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям ГУП «КрымЭнерго». Взамен руководитель Крымского управления Ростехнадзора попросил подарить ему двухуровневую квартиру в этом доме. Отмечается, что жилище чиновник записал на тещу.

Однако сотрудники ФСБ раскрыли схему. Следователи арестовали квартиру осужденного, она обращена в доход государства.

Ранее в Красноярске следователи возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главы Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства и двух местных жителей.

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