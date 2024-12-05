Бывшего главу Крымского управления Ростехнадзора осудили на шесть лет за взятку

Бывшего главу крымского управления Ростехнадзора приговорили к шести годам лишения свободы за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Мужчина признан виновным по статье о получении взятки в виде имущества в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 11,5 миллиона рублей.
По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к осужденному с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения возводимого элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям ГУП «КрымЭнерго». Взамен руководитель Крымского управления Ростехнадзора попросил подарить ему двухуровневую квартиру в этом доме. Отмечается, что жилище чиновник записал на тещу.
Однако сотрудники ФСБ раскрыли схему. Следователи арестовали квартиру осужденного, она обращена в доход государства.
Ранее в Красноярске следователи возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главы Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства и двух местных жителей.