Депутат Рады Дмитрук сравнил Зеленского с безумным Джокером

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сравнил президента Украины Владимира Зеленского со злодеем из американких комиксов Джокером. Так он прокомментировал в своем Telegram-канале новость украинского политолога и историка Константина Бондаренко о том, что он выпустил электронную версию книги «Джокер. Настоящая политическая биография Владимира Зеленского».

«У него был шанс войти в историю. Он вошел. Но с каким знаком? Клоуны бывают светлыми, солнечными, добрыми. Но есть и клоуны другого типа», — написал Дмитрук.

Парламентарий заметил, что есть некий символизм в том, что первый фильм о Джокере мир увидел в 2019 году, в тот же год началось президентство Владимира Зеленского.

«И не случайно в 2024 году вышел сиквелл под названием "Джокер: Безумие на двоих". Очень символично», — добавил депутат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского «выродком, угробившим свой народ» из-за его решения ввести санкции против Грузии. По ее словам, Киев может мстить Грузии за то, что она смогла отказаться от украинского сценария.