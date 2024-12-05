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19:32, 5 декабря 2024Забота о себе

Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

Диетолог Устинова: макароны и рис содержат до 25 граммов сахара
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bozhin Karaivanov / Unsplash

Несладкие продукты тоже могут содержать сахар, причем в достаточно больших объемах, предупредила врач-диетолог Елена Устинова. В беседе с «Газетой.Ru» она перечислила продукты с неожиданно высоким содержанием сахара.

Первым таким продуктом Устинова назвала макароны. По ее словам, в 100 граммах продукта количество сахара может достигать 20-25 граммов. Примерно столько же глюкозы содержится в некоторых крупах, утверждает врач. Одним из самых углеводных злаков, по ее словам, является рис.

Устинова указала, что много сахара также содержат натуральные соки, особенно, если в них есть мякоть фруктов. Также, по ее мнению, нет смысла замещать сахар медом, так как он почти на 100 процентов состоит из глюкозы и фруктозы. То же можно сказать и о десертах, которые считаются диетическими, таких как зефир, пастила, мармелад и маршмеллоу. Устинова добавила, что много сахара содержат и сухофрукты, особенно изюм, финики, инжир и курага.

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Ранее Устинова рассказала о неочевидном последствии отказа от сахара. По ее словам, благодаря снижению количества углеводов у человека улучшается работа мышц и развивается креативное мышление.

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