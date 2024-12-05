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00:30, 5 декабря 2024Наука и техника

В Европе заставят предупреждать о вреде смартфонов

В Испании предложили маркировать смартфоны с предупреждениями вреда здоровью
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom  

Власти Испании обяжут производителей смартфонов предупреждать, что их продукция может нести вред здоровью. На это обратило внимание издание The Next Web.

По словам авторов медиа, рекомендации местных властей появились на фоне растущей обеспокоенности по поводу последствий использования смартфонами молодежью. В первую очередь эксперты называют увлечение гаджетами «эпидемией общественного здравоохранения» и призывают ограничивать их среди детей. Так, власти предлагают полностью запретить телефоны для детей до 3 лет.

В том числе в 250-страничном документе описывается предложение, согласно которому смартфоны и прочая техника получат маркировку, предупреждающую покупателей о вредных последствиях для здоровья. Аналогичные предупреждения должны появляться при запуске определенных приложений. Журналисты TNW сравнили маркировку с изображениями больных людей на пачках сигарет, однако предположили, что картинки должны быть «не такими экстремально страшными».

Журналисты издания напомнили, что в июне испанское правительство представило законопроект, который подразумевает обязательную активацию функции родительского контроля на детских гаджетах. Также местные чиновники предлагали повысить минимальный разрешенный возраст для регистрации в соцсетях с 14 до 16 лет.

В начале декабря в официальных аксессуарах для смартфонов Apple нашли вызывающее рак вещество бисфенол А. Apple не прекратила продажи девайса, однако ей пришлось маркировать потенциально опасное устройство.

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