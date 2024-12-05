Европа перенесла запуск ракеты Vega C

ЕКА: запуск ракеты Vega C перенесен на 6 декабря

Запуск ракеты Vega C с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки вперед. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Запуск ракеты перенесли из-за механической неполадки, препятствующей выдвижению мобильной платформы. Теперь старт носителя запланирован на 6 декабря в 00:20 по московскому времени. Отделение полезной нагрузки — спутника Sentinel-1C — от четвертой ступени ракеты состоится через 1 час 44 минуты после пуска Vega C.

В ноябре издание SpaceNews со ссылкой на компанию Arianespace сообщило, что легкая ракета Vega C готова к возобновлению пусков. Ракету с космическим аппаратом Sentinel-1C планировалось запустить 3 декабря, но после обнаружения необходимости «провести дополнительные предупредительные проверки и мероприятия» с носителем его старт был перенесен на следующие сутки.