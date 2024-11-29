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11:58, 29 ноября 2024Наука и техника

Европа сообщила о готовности ракеты Vega C к пускам

Arianespace: ракета Vega C готова к возобновлению пусков
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gene Blevins / Reuters

Легкая ракета Vega C готова к возобновлению пусков на следующей неделе, заявила европейская компания Arianespace. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе ближайшего пуска носителя, намеченного на начало декабря, планируется отправить на околоземную орбиту спутник Sentinel-1C. Ракету с космическим аппаратом планировалось запустить 3 декабря, но после обнаружения необходимости «провести дополнительные предупредительные проверки и мероприятия» с носителем его старт был перенесен на следующие сутки.

«Когда мы видим что-то, что нас не полностью устраивает, мы с удовольствием вмешиваемся и проводим дополнительные проверки», — добавил генеральный директор итальянской компании Avio Джулио Ранцо.

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Планируемый пуск станет первым для Vega C после аварии, произошедшей в декабре 2022 года из-за неисправности горловины сопла второй ступени Zefiro 40.

В октябре издание European Spaceflight сообщило, что компания Avio завершила вторые огневые испытания твердотопливной ступени Zefiro 40 легкой ракеты Vega C, лишенной горловины сопла украинского производства.

В июне в интервью SpaceNews гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер рассказал об успешном замещении горловины сопла украинского производства двигателя Zefiro 40 второй ступени легкой ракеты Vega C.

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