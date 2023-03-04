Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:15, 4 марта 2023Наука и техника

Запуск европейской Vega C провалился из-за эрозии украинской горловины сопла

Запуск европейской ракеты Vega C провалился из-за купленной на Украине горловины сопла

Фото: S. Corvaja / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла. Об этом со ссылкой на исполнительного директора компании-разработчика Avio Джулио Ранзо сообщает SpaceNews.

Издание напоминает, что горловина сопла изготавливается из углерод-углеродного композиционного материала, который должен выдерживать высокие температуры. Сама деталь предназначена для регулирования потока выхлопных газов, проходящих через сопло.

Как показало расследование причин аварии ракеты, во время полета носителя у твердотопливного двигателя Zefiro 40 второй ступени произошло падение тяги, причиной чего стала «чрезмерная термомеханическая эрозия» вставки горловины сопла. Разрушение детали, приобретенной на Украине, произошло вследствие ее высокой пористости.

Этот недостаток горловины, как пишет издание, был обнаружен только после проведения дополнительных испытаний, произошедших после аварии Vega C. По словам главного технического директора пускового оператора Arianespace Пьер-Ива Тиссье, ранее введенные критерии пригодности, установленные для горловины сопла, не позволили обнаружить эту особенность изделия украинского производства.

Материалы по теме:
Це перемога Украинский «Южмаш» в обход «Роскосмоса» возобновил производство ракет «Зенит»
Це перемогаУкраинский «Южмаш» в обход «Роскосмоса» возобновил производство ракет «Зенит»
8 июня 2017
Дело техники Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Дело техникиЕвропа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
19 июня 2018

Ранзо отметил, что компания Avio решила приобрести горловину сопла на Украине, поскольку европейские компании не смогли в приемлемые сроки обеспечить поставки нужного числа этих деталей. Отмечается, что горловины, первоначально поставляемые Украиной, были более высокого качества. Издание пишет, что падение качества горловин можно объяснить, вероятно, ранее действующими коронавирусными ограничениями.

Теперь разработчики Vega C пришли к выводу, что использовать горловины «Южного» нельзя. Вместо этого в европейской ракете будут применяться европейские компоненты.

В ходе неудачного пуска Vega C, произошедшего 20 декабря 2022 года, были утеряны спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Немецкий оружейный концерн собрался построить на Украине танковый завод
Глава UFC навсегда отказался возвращать в промоушен экс-чемпиона Нганну
Пользователи сети оценили разницу в приеме глав МИД России и Германии в Индии
Российские военные создали сеть укреплений в районе Нью-Йорка в ДНР
Подмосковных учителей обязали рассказать о похожих на анимешников учащихся
Экс-разведчик США обвинил Запад в сокрытии правоты Путина по ситуации на Украине
В Госдуме оценили идею проката привезенного из Белоруссии зарубежного кино
Губернатор приграничного российского региона рассказал о последствиях атаки ВСУ
Запуск европейской Vega C провалился из-за эрозии украинской горловины сопла
Россиянам назвали доступные направления вместо дорожающих курортов Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.